Примсоцбанк увеличивает максимальный лимит кэшбэка

Примсоцбанк сообщил, что с 1 мая 2025 года изменится максимальный лимит выплаты кэшбэка в месяц.

"Теперь для держателей карт «Стикер» и «Сегодня Плюс» максимальный кэшбэк составит 2 500 рублей. А картам с тарифными планами «Персона» и «Премиум Плюс» лимит увеличен до 7 000 рублей. Для остальных карт без изменений – 2 500 рублей", – говорится в сообщении банка.

Примсоцбанк напоминает также о действии акции «Праздничный кэшбэк». Совершая покупки в выбранных категориях за 2 дня до Дня рождения и в сам праздник, вы получаете праздничный кэшбэк +5% за покупки, которые были совершены в течение этих трех дней. Праздничный кэшбэк суммируется с ежемесячным.

Для получения дополнительного кэшбэка общая сумма покупок за три праздничных дня должна быть не менее 10 000 рублей.

Подключить кэшбэк и выбрать до четырех категорий вы можете в мобильном приложении – в персональном кабинете лояльности. Для этого откройте мобильное приложение Примсоцбанка → выберете нужную карту → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

"А если карты еще нет, то оформить ее можно онлайн. Доступна также доставка курьером. Ознакомиться с подробной информацией об условиях и других продуктах Примсоцбанка вы можете на официальном сайте, в отделении Банка или позвонив по телефону 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный", – подчеркивают в банке.