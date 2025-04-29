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Рестораторы Иркутска могут заявить о своем кулинарном бизнесе с поддержкой РСХБ

В Россельхозбанке для представителей гастроиндустрии действует акция «Шеф в деле»*: до конца июня 2025 года клиенты сегмента микро и МСБ могут открыть бесплатный расчетный счет с бизнес-картой МИР и возможностью подключения торгового эквайринга, а также мгновенной оплатой по QR-коду или по прямой ссылке.

В акции могут принять участие владельцы кафе, ресторанов, баров, кейтеринговых компаний, предприятий быстрого питания (основной или дополнительный код ОКВЭД 56), не имеющие в Россельхозбанке счетов и текущего договора эквайринга, подписанного в течение 3 месяцев до даты начала периода проведения акции (с 20 февраля по 30 июня 2025 года) или, действующие корпоративные клиенты РСХБ, не имеющие текущего договора эквайринга, открытого в течение 3 месяцев до даты начала периода проведения акции.

В рамках акции клиент может поучаствовать также в шоу Константина Ивлева на телеканале «Пятница» и побороться за денежный приз в размере 250 тыс. рублей на развитие бизнеса от Россельхозбанка**.

«РСХБ постоянно расширяет свою продуктовую линейку, адаптируя сервисы к различным потребностям клиентов. Ресторанный бизнес – одна из самых динамично развивающихся сфер предпринимательской деятельности и мы готовы предложить данному сегменту не только воспользоваться выгодным предложением по открытию счета, но и поучаствовать в стимулирующем мероприятии с розыгрышем призов и размещением видеоролика о заведении победителя в эфирной сетке известного телеканала», – отметила директор Иркутского филиала Наталья Баркова.

*С правилами проведения маркетинговой акции можно ознакомиться по ссылке
** С правилами проведения конкурса «Шеф в деле»
Реклама. Иркутский региональный филиал АО "Российский Сельскохозяйственный банк". Россельхозбанк erid:2VfnxxMxeFi

/ Сибирское Информационное Агентство /


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