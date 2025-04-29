Сроки потребительских кредитов сократились до годового минимума

В марте он составил 22,6 месяца. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

Средний срок потребительских кредитов в марте 2025 года составил 22,6 месяца – минимальный показатель за последний год. Продолжительность кредитов сократилась на 27,4% по сравнению с мартом 2024 года и на 2,7% относительно февраля 2025 года.

Самые длинные кредитные периоды зафиксированы в:

Санкт-Петербурге (27,5 мес.),

Тюменской обл. (25,1 мес.),

Москве (24,9 мес.).

Наибольшее сокращение сроков произошло в:

Ростовской обл. (-35,4%),

Свердловской обл. (-29,3%).

«Начиная с осени прошлого года средний срок потребкредитов снижается на фоне сокращения их выдачи, – отмечает директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков. – Во многом это обусловлено снижением аппетита к риску у банков, а также сокращением спроса на потребкредиты со стороны граждан по причине высоких ставок. При этом банки продолжают предоставлять потребкредиты заемщикам «хорошего кредитного качества», значение персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне».