На российских складах скопились рекордные объемы автомобилей

К началу II квартала 2025 года на российских складах дилеров образовался избыток свыше 500 тысяч новых легковых автомобилей. Об этом сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

За первые три месяца текущего года реализовано около 247 тысяч единиц техники, тогда как произвели и импортировали ещё больше — порядка 256 тысяч штук. Часть машин была отправлена на экспорт, другие зарегистрированы на специальных учётных схемах. Таким образом, объём запасов остался практически неизменным относительно начала года.

Приблизительно треть складских остатков составляют китайские марки (около 300–350 тысяч), оставшиеся позиции занимают отечественные бренды, белорусы, мировые аналоги и автомобили, официально производимые вне официальных представительств компаний («псевдороссийские» и «псевдокорейские»).

Позитивная тенденция заключается в том, что постепенно уменьшается количество автомобилей предыдущих годов выпуска (2023–2024). Однако одновременно растут запасы свежих моделей 2025 года производства.