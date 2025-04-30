Новости

Кобзев. Послание губернатора Иркутской области, апрель 2025 года
Игорь Кобзев: Иркутская область в топ-30 по туризму
Иркутская агломерация: как новый аэропорт изменит экономический ландшафт
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
Все материалы сюжета

На российских складах скопились рекордные объемы автомобилей

К началу II квартала 2025 года на российских складах дилеров образовался избыток свыше 500 тысяч новых легковых автомобилей. Об этом сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

Читайте также:

Примсоцбанк вошел в ТОП-10 лучших автокредитов без первоначального взноса в апреле 2025
23 апреля 2025
Kia возвращается в Россию?
22 апреля 2025

За первые три месяца текущего года реализовано около 247 тысяч единиц техники, тогда как произвели и импортировали ещё больше — порядка 256 тысяч штук. Часть машин была отправлена на экспорт, другие зарегистрированы на специальных учётных схемах. Таким образом, объём запасов остался практически неизменным относительно начала года.

Приблизительно треть складских остатков составляют китайские марки (около 300–350 тысяч), оставшиеся позиции занимают отечественные бренды, белорусы, мировые аналоги и автомобили, официально производимые вне официальных представительств компаний («псевдороссийские» и «псевдокорейские»).

Позитивная тенденция заключается в том, что постепенно уменьшается количество автомобилей предыдущих годов выпуска (2023–2024). Однако одновременно растут запасы свежих моделей 2025 года производства.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Альфа-Конфа 2025
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес