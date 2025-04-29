Шеф-повар из Иркутска стал победителем национального гастрономического конкурса

В Геленджике подвели итоги первого национального гастрономического конкурса «Лавры» среди молодых шефов. Победителем стал Александр Мордашев из Иркутска – бренд-шеф ресторанного холдинга Redrock, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото предоставлено организаторами конкурса

В финале состязались шеф-повара из Иркутска, Красноярска, Геленджика и Вологды. Заключительный этап оказался напряженным, поскольку сразу два конкурсанта – Александр Мордашев из Иркутска и Максим Якоби из Красноярска – набрали одинаковое количество баллов после основных испытаний.

Для определения победителя участникам дали дополнительное задание: за 30 минут приготовить воздушный омлет, хрустящую меренгу и идеальный майонез. По его результатам чемпионом стал Александр Мордашев. Победитель стал обладателем главного приза – трехнедельной стажировки в ресторане Gaggan at Louis Vuitton в Бангкоке.

Всего на участие в «Лаврах» поступило почти 400 заявок из 55 городов России.