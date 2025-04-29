Приангарье вошло в число лидеров России по количеству аттестованных гидов-экскурсоводов

Названы лидеры России по количеству аттестованных гидов-экскурсоводов, сдавших экзамен на получение официальной лицензии. В их число вошла Иркутская область, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в Приангарье 275 таких специалистов. Накануне в областном центре прошла третья в 2025 году аттестация, по результатам которой квалификацию подтвердили 12 из 14 гидов.

Всего с начала 2025 года аттестацию успешно прошли 34 специалиста, что на 18 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для соискателей обеспечена возможность ежемесячного прохождения экзамена.

Также в топе аттестованных гидов-экскурсоводов Москва, Санкт-Петербург, Республики Крым и Татарстан, Краснодарский край, Калининградская, Нижегородская, Тверская и Ярославская области.