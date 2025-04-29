Кладбище загорелось в Усолье-Сибирском

Пренебрежение правилами противопожарной безопасности привело к инциденту, который произошел на кладбище в Усолье-Сибирском. Подробности рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Сегодня места захоронений в регионе стали зоной особого пожарного риска. Жители оставляют зажженные свечи, сжигают мусор. В Усолье-Сибирском это уже привело к возгоранию. Лишь благодаря оперативной работе пожарных удалось избежать беды», – отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что не стоит оставлять открытый огонь, сжигать мусор, выбрасывать тлеющие окурки или спички, давать спички и зажигалки детям.