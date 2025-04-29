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Майнеров, похитивших электричество на 200 млн рублей, поймали в Иркутской области

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В Иркутской области поймали нелегальных майнеров. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» в связи с незаконным потреблением электроэнергии, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, жители ДНТ «Уютное» и ТСН «Молодежное» в Иркутском районе разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района.

Злоумышленники оплачивали электричество по льготному тарифу, предназначенному для бытовых нужд. Ущерб от действий предполагаемых обманщиков оценили в более чем 200 млн рублей.

Майнерам выдвинуто обвинение в совершении преступления – дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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