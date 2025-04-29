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Сколько «квадратов» жилья можно купить в Иркутске на маткапитал

Эксперты «Циан» подсчитали, сколько квадратных метров жилья можно купить в разных городах России на маткапитал. В 2025 году размер выплаты на первого ребенка составляет 690,3 тысячи рублей.

Этих денег в Иркутске хватит примерно на 5 квадратных метров. По РФ аналогичная картина: в среднем суммой можно покрыть приобретение 5,4 кв. м. на вторичном рынке.

Маткапитала на наименьшую площадь хватает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Севастополе – ориентировочно на 2-3,7 кв. м. Самый большой метраж можно приобрести в Ульяновске и Оренбурге – 7,6 кв. м.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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