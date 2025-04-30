«Магнит» поглощает премиальную сеть «Азбука вкуса» за 30–35 млрд рублей

По данным трех источников, близких к переговорам, российская розничная сеть «Магнит» заключила соглашение о приобретении контрольного пакета акций оператора премиум-супермаркета «Азбука вкуса». Стоимость покупки оценивается примерно в сумму от ₽30 до ₽35 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Сделка включает приобретение торговых точек «Азбуки вкуса» в столице и Петербурге, пяти предприятий по производству готовой еды и трех логистических центров. Официальные представители обеих компаний пока воздерживаются от официальных заявлений.

История «Азбуки вкуса» началась ещё в начале девяностых годов, когда её основатели открыли первые торговые точки в центре Москвы. Первый полноценный магазин появился в 1997 году на Павелецкой площади, став своего рода символом премиального ритейла. Сегодня бренд представлен преимущественно в столичном регионе и Санкт-Петербурге, общее количество магазинов достигает порядка 170 единиц, включая небольшие форматы («AB Daily») и собственные производственные мощности.

Ранее «Магнит» сообщил о финансовых результатах за 2024 год. Выручка увеличилась на 20%, составив 3043,4 млрд рублей. К концу года сеть насчитывала 31 483 магазина. Программа обновления торговой инфраструктуры была значительно ускорена: число модернизированных магазинов превысило отметку в 2536 единиц, увеличившись более чем вдвое. Показатели сопоставимых продаж (LFL) выросли на 11,2% благодаря увеличению среднего чека на 10,2% и росту трафика на 0,8%. Валовая прибыль увеличилась на 18,6%, достигнув отметки в 684,4 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 171,9 млрд рублей, обеспечив рентабельность по этому критерию на уровне 5,6%.