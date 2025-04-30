Новости

Кобзев. Послание губернатора Иркутской области, апрель 2025 года
Игорь Кобзев: Иркутская область в топ-30 по туризму
Иркутская агломерация: как новый аэропорт изменит экономический ландшафт
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
Все материалы сюжета

Коммерческие директора стали лидерами по росту зарплат в Иркутской области

Медианная зарплата в регионе за год выросла на 4,9 тыс. рублей, достигнув 70,2 тыс. рублей. Однако для отдельных специалистов прирост оказался значительно выше. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Коммерческие директора возглавили рейтинг с увеличением зарплатных предложений на 75 тыс. рублей (до 225 тыс. рублей). На 60 тыс. рублей выросли зарплаты контролеров ОТК (140 тыс.), страховых агентов (95 тыс.) и руководителей маркетинговых отделов (127,5 тыс.). Также заметный рост зафиксирован у геологов (+32,5 тыс. до 182 тыс.) и инженеров ПНР (+32,5 тыс. до 170 тыс.).


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Альфа-Конфа 2025
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес