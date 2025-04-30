Коммерческие директора стали лидерами по росту зарплат в Иркутской области

Медианная зарплата в регионе за год выросла на 4,9 тыс. рублей, достигнув 70,2 тыс. рублей. Однако для отдельных специалистов прирост оказался значительно выше. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Коммерческие директора возглавили рейтинг с увеличением зарплатных предложений на 75 тыс. рублей (до 225 тыс. рублей). На 60 тыс. рублей выросли зарплаты контролеров ОТК (140 тыс.), страховых агентов (95 тыс.) и руководителей маркетинговых отделов (127,5 тыс.). Также заметный рост зафиксирован у геологов (+32,5 тыс. до 182 тыс.) и инженеров ПНР (+32,5 тыс. до 170 тыс.).