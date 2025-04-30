Трамп: с Путиным проще договориться, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще находить общий язык с российским президентом Владимиром Путиным, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью журналисту Гленну Беку, запись которого была опубликована в соцсети X, сообщает РБК.

«Я думаю, он (Путин. — РБК) готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским», — сказал Трамп.

В Белом доме ранее сообщали, что Трамп недоволен заявлениями обоих лидеров о конфликте и разочарован в их неспособности начать переговоры для окончания конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп стремится к постоянному прекращению огня, комментируя временное перемирие, объявленное Путиным в честь 80-летия Победы.

США после прихода Трампа к власти предпринимают попытки выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. По словам источника Bloomberg, сейчас переговоры в тупике и для их продолжения нужны прямые контакты Путина и Трампа.