Инфляция в Иркутской области ниже средней по стране

По данным Росстата, в марте 2025 года инфляция в Иркутской области составила 0,49%, а годовой показатель достиг 9,81%. Это ниже, чем в среднем по стране, где инфляция составила 10,34%, говорится в отчёте ЦБ.

«Значительнее всего в марте подорожали услуги, рост цен на них в целом за год сложился выше инфляции. Цены на продовольствие за месяц выросли в меньшей степени, чем услуги, но годовой рост цен был наибольшим. Непродовольственные товары в марте подешевели, а за год цены на эти товары повысились заметно меньше, чем на продукты питания и услуги», – подчёркивают в ЦБ.

С учетом сезонности, рост цен в марте был ниже, чем в феврале. Основные причины замедления — снижение спроса на некоторые непродовольственные товары и укрепление рубля. Однако рост цен остается высоким.

Банк России продолжает оценивать устойчивость замедления роста цен в стране. Годовая инфляция все еще выше цели, и ЦБ нацелен на возвращение к 4% в 2026 году. Для этого необходимы сдержанный рост спроса и длительный период высоких ставок по депозитам и кредитам.

Напомним, 25 апреля Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%, но аналитики ожидают ее снижения в июне. Средняя ключевая ставка на остаток года прогнозируется в диапазоне 18,8-21,8%, а на следующий год — 13-14%. Высокие ставки негативно влияют на бизнес и федеральный бюджет. "Высокие ставки представляют угрозу для федерального бюджета. Хотя государственный долг составляет менее 15% от ВВП, расходы на его обслуживание в 2026 году могут превысить 10% от основной части бюджета, достигнув почти 4 триллионов рублей!" — отмечают эксперты.