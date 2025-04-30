Правительство России решило ограничить число платных мест в вузах

Правительство России поддержало законопроект, направленный на ограничение числа платных мест в вузах, чтобы лучше соответствовать кадровым потребностям экономики. Эти поправки в закон "Об образовании" предоставят правительству полномочия устанавливать количество платных мест в зависимости от спроса на рынке труда, сообщает газета "Ведомости".

В настоящее время правительство регулирует только количество бюджетных мест в университетах. Новый законопроект, внесенный в Государственную думу 4 апреля 2025 года, предлагает расширить эти полномочия и на платные места. Соавторами документа стали 346 из 450 депутатов всех парламентских фракций и 5 сенаторов, включая Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко. Поправки, если будут приняты, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Президент Владимир Путин ранее подчеркнул необходимость исключения "чрезмерного" платного набора по специальностям, не востребованным на рынке труда. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также предложил разрешить Минобрнауки регулировать прием на платные места, чтобы решить проблему дефицита инженеров в стране.