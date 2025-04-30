Открытие рейсов в Сухум вызвало бум туризма в Абхазии

Российские туристы активно выбирают Абхазию для летнего отдыха. После начала продажи билетов на прямые рейсы в Сухум и закрытия пляжного сезона в Анапе, популярность направления значительно возросла, сообщает газета "Ведомости".

На конец апреля спрос на летние туры в Абхазию вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила коммерческий директор туроператора «Алеана» Оксана Булах.

По данным агрегатора туров «Слетать.ру», спрос на путевки в Абхазию увеличился на 44%, а сервис OneTwoTrip сообщил о росте числа поисковых запросов на авиабилеты в республику в 83 раза всего за один день. Сервис «Яндекс путешествия» также отметил увеличение бронирования билетов в Абхазию на 70%.