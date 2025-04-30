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Цены на сырье рухнут до уровня пандемии — прогноз Всемирного банка

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Эксперты Всемирного банка предупреждают, что мировая экономика столкнется с серьезным снижением стоимости сырья в течение ближайших двух лет. Согласно опубликованному отчету, стоимость сырьевых товаров упадет на 12% в 2025 году и еще на 5% в 2026-м, возвращаясь к показателям 2020 года. Это приведет к значительному снижению доходов экспортеров ресурсов, особенно стран с развивающейся экономикой, сообщает Интерфакс.

Основные прогнозы включают резкое падение цен на нефть марки Brent, которая снизится с текущих $64 до $60 за баррель к концу следующего года. Глобальная добыча нефти будет превышать спрос примерно на 0,7 миллиона баррелей ежедневно, отчасти благодаря росту популярности электрокаров в Китае.

Мировые цены на уголь также пострадают, снизившись на 27% в 2025 году и еще на 5% в 2026-м. Продукты питания дешевеют незначительно — минус 7% в текущем году и минус 1% в следующем.

Эти тенденции создают серьезные риски для экономики многих государств, включая Россию, Бразилию и Индонезию, которые сильно зависят от экспорта природных ресурсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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