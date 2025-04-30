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Американский экономист Джеффри Сакс назвал импортные пошлины политической ошибкой

Протекционизм Трампа навредит США, но не России и Китаю. Об этом экономист Джеффри Сакс рассказал в интервью газете «Известия».

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Он назвал новые импортные пошлины администрации президента США Дональда Трампа «серьезной ошибкой», которая в первую очередь ударит по экономике самих США. По его мнению, Россия и Китай смогут минимизировать последствия торговых ограничений, сохраняя зону свободной торговли с другими странами.

Сакс отметил, что Россия уже доказала способность адаптироваться к санкциям, а ее богатые ресурсы и развитие высоких технологий создают потенциал для превращения в одну из самых развитых экономик мира.

– Для стран, в отношении которых введены пошлины, ключевым становится не сопротивление, а гибкость и способность быстро переориентировать свои экономические интересы на другие рынки и источники роста. Если одно направление перекрыто, производители и экспортеры ищут альтернативные, – считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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