Какие законы вступают в силу в мае

Новые критерии признания квалифицированным инвестором, защита от мошенников и лимит на денежные переводы. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
С 9 мая:
- Ужесточается контроль за ввозом растительной продукции: проверки будут проводиться до отгрузки, а иностранные лаборатории должны пройти специальный аудит.
- Банки смогут вводить лимиты на переводы (до 100 тыс. рублей в месяц) вместо полной блокировки карт при подозрительных операциях.
С 23 мая:
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Изменяются критерии признания квалифицированным инвестором: теперь учитываются не только доходы, но и образование или ученая степень.
С 25 мая:
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Создается реестр злостных неплательщиков алиментов, информация о которых будет находиться в открытом доступе до полного погашения долга.
С 30 мая:
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Усиливается защита персональных данных: штрафы за утечки могут достигать 15 млн рублей для юрлиц.
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Устанавливается лимит в 100 тыс. рублей для денежных переводов без открытия счета.
Эти изменения направлены на повышение безопасности граждан, борьбу с мошенничеством и улучшение контроля за финансовыми операциями.