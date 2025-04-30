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Какие законы вступают в силу в мае

Новые критерии признания квалифицированным инвестором, защита от мошенников и лимит на денежные переводы. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

С 9 мая:

  • Ужесточается контроль за ввозом растительной продукции: проверки будут проводиться до отгрузки, а иностранные лаборатории должны пройти специальный аудит.
  • Банки смогут вводить лимиты на переводы (до 100 тыс. рублей в месяц) вместо полной блокировки карт при подозрительных операциях.

С 23 мая:

  • Изменяются критерии признания квалифицированным инвестором: теперь учитываются не только доходы, но и образование или ученая степень.

С 25 мая:

  • Создается реестр злостных неплательщиков алиментов, информация о которых будет находиться в открытом доступе до полного погашения долга.

С 30 мая:

  • Усиливается защита персональных данных: штрафы за утечки могут достигать 15 млн рублей для юрлиц.

  • Устанавливается лимит в 100 тыс. рублей для денежных переводов без открытия счета.

Эти изменения направлены на повышение безопасности граждан, борьбу с мошенничеством и улучшение контроля за финансовыми операциями.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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