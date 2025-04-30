ЦБ заявил о почти полной готовности к выпуску цифрового рубля: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп рассказал, с кем ему проще договориться, с Зеленским или Путиным; Банк России заявил о почти полной готовности к выпуску цифрового рубля; Bloomberg сообщил о несогласии Путина остановить огонь на нынешней линии соприкосновения; в Иркутской области зафиксирована инфляция ниже средней по стране. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Трамп о Путине и Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще находить общий язык с российским президентом Владимиром Путиным, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Я думаю, он (Путин. – прим. ред.) готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским», – сказал Трамп.

Отказ от огня

Bloomberg со ссылкой на собственные источники рассказал, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Москве предлагал согласиться на прекращение огня с остановкой боевых действий на нынешней линии фронта. Однако Путин «сохранил свою максималистскую позицию в отношении территорий». Зарубежные эксперты считают, что сейчас переговоры в тупике и для их продолжения нужны прямые контакты Путина и Трампа.

Цифровой рубль

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Банк России практически готов к выпуску цифровых рублей. «На самом деле цифровой рубль – это третья форма нашей валюты. Есть наличные, есть безналичные карточки, и есть еще цифровой рубль. Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей и для людей», – сказал спикер и выразил уверенность, что в следующем году они уже появятся.

Иркутская инфляция

По данным Росстата, в марте 2025 года инфляция в Иркутской области составила 0,49%, а годовой показатель достиг 9,81%. Это ниже, чем в среднем по стране, где инфляция составила 10,34%. Значительнее всего в марте подорожали услуги, рост цен на них в целом за год сложился выше инфляции. Цены на продовольствие за месяц выросли в меньшей степени, чем услуги, но годовой рост цен был наибольшим.

Майнинг на 200 млн рублей

В Иркутской области поймали нелегальных майнеров. Они разместили в Иркутском районе 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население. Злоумышленники оплачивали электричество по льготному тарифу, предназначенному для бытовых нужд. Ущерб от действий предполагаемых обманщиков оценили в более чем 200 млн рублей. Аферистов ждет суд.