Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»

Банк Уралсиб выступил генеральным партнером выставки «Победителям посвящается», торжественное открытие которой состоялось 29 апреля в Новосибирском художественном музее. Выставка организована Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Новосибирским региональным отделением Союза художников России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В экспозиции представлено более 120 произведений изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Посетители выставки смогут познакомиться с документальными боевыми зарисовками и этюдами художников-фронтовиков, сюжетами, связанными с блокадой Ленинграда. Отдельные работы представляют образ военной Москвы, побежденного Берлина, тылового Новосибирска 40-х годов. Выставка будет работать до 3 августа.

«Мы впервые выступили партнерами выставки Новосибирского государственного художественного музея, и очень рады тому, что стали участниками такого значимого события для нашего города. Уверена, что многие горожане и гости нашего города посетят эту выставку. Банк Уралсиб уделяет особое внимание поддержке и развитию социальных и культурных инициатив в регионах своего присутствия», – отметила исполнительный директор, руководитель Урало-Сибирского макрорегиона ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева.

В Сибирском регионе Уралсиб постоянно принимает участие в значимых культурных и социальных проектах. Так в прошлом году банк поддержал одно из самых ярких событий Алтайского края – музыкальный фестиваль «Шум Катуни». В начале этого года Уралсиб стал партнером ледового шоу и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске. А полтора года тому назад Банк Уралсиб передал Новокузнецкому художественному музею 17 картин профессиональных художников Новокузнецка, написанных в 1990-е годы. Переданная коллекция картин стала крупнейшим пополнением фондов музея за последнее время, она расширила музейное собрание новокузнецких авторов.