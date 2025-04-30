Центр Иркутска перекроют на время репетиций парада к 9 Мая

3, 5 и 7 мая в центре Иркутска изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением тренировок подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, сообщает пресс-служба мэрии.

3 мая с 16:00 до 19:00, 5 мая с 18:00 до 22:00 и 7 мая с 17:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта на площади перед зданием правительства региона.

Автобусы № 7к, 90 при следовании из центра после улицы Ленина пойдут по Канадзавы, Марата, Чкалова, без остановки на площади графа Сперанского.

Автобусы № 74 при движении в центр города после улицы Чкалова направят по Марата, Свердлова, Ленина. Остановку «Сквер имени Кирова» исключат.

Автобусы № 12, 16к, следуя из центра Иркутска, после улицы Ленина отправятся по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина. Остановок «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» не будет.

Автобусы № 8 при движении в центр после Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Желябова; из центра – после Ленина по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» будут исключены.

Автобусы № 56 при следовании в центр города после улицы Ленина направят по Желябова, Декабрьских Событий, Рабочей. Будет введена дополнительная остановка «Цирк» на улице Желябова. При движении в центр после Рабочей транспорт поедет по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина. Исключат остановки «Сквер имени Кирова» и «Художественный музей» (из центра города), «Площадь графа Сперанского».

Автобусы № 48 при следовании в центр после Рабочей будут двигаться по улицам Декабрьских Событий, Kарла Маркса, Ленина. Остановка «Художественный музей» будет исключена.

3 мая автобусные маршруты № 3, 16, 23, 61р, 67, 80 (5 и 7 мая дополнительно № 11, 20, 40, 49) при движении в центр города после Чкалова будут направлены по улицам Марата, Свердлова, Ленина. На обратном пути – после Ленина транспорт пойдет по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» исключат.

3 мая автобусы № 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 (5 и 7 мая дополнительно № 42, 43), направляясь в центр города, после улицы Чкалова проследуют по Марата, Свердлова, Ленина. Двигаясь обратно, после улицы Карла Маркса транспорт свернет на Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.