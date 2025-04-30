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Intel и Microsoft зарегистрировали в России торговые знаки

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Это свидетельствует о сохранении к рынку РФ. Об этом пишет газета «Известия».

Крупные технологические компании Intel и Microsoft зарегистрировали новые товарные знаки в Роспатенте, что может свидетельствовать о сохранении интереса к российскому рынку. Intel оформила права на бренд Intel Tiber для продажи компьютерного оборудования и ПО до 2034 года, а Microsoft зарегистрировала Microsoft Places для программных решений.

– Безусловно, на регистрацию товарных знаков ведущими американскими компаниями влияет потепление отношений России и США. Эти отношения, конечно, далеки от идеальных: новых санкций не объявляют, но и о их снятии речи не идет. Хотя сам бизнес заинтересован вернуться, так как неплохо тут зарабатывал, – заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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