Открылся регулярный рейс Иркутск – Пекин

В Иркутском аэропорту состоялось открытие нового регулярного рейса Иркутск – Пекин, выполняемого китайской авиакомпанией Air China. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

Новый рейс будет выполняться каждую среду, пятницу и воскресенье. В его официальной презентации приняли участие генеральный консул КНР в Иркутске господин Ли Хай и руководитель представительства Air China в Иркутске господин Чжун Цзыцян.

Вылеты из Иркутска запланированы на 18:00 с прибытием в аэропорт Пекин-Шоуду. Обратные рейсы из столицы Китая будут отправляться в 13:00.