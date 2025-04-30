Впервые в Иркутской области арестовали должника по алиментам

Впервые в практике Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области должника по алиментам арестовали на 29 суток. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

По данным ведомства, мужчина не заплатил за содержание 13-летней дочери 775 тыс. рублей. Из-за уклонения от уплаты ему назначили 40 часов обязательных работ. После отработки он начал снова уклоняться от уплаты денег.

«Должник умышленно не являлся на прием к дознавателю в процессе расследования уголовного дела, вследствие этого в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении неплательщика», – говорится в сообщении. После этого возбудили уголовное дело.

В практике судебных приставов по работе с должниками по алиментам данная мера пресечения в отношении должника применена впервые.