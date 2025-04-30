В Иркутской области будут брать штрафы до 800 тысяч рублей за мангалы и костры

С 1 мая в Иркутской области, за исключением северных территорий, введут особый противопожарный режим. Из-за угрозы распространения огня будут действовать строгие ограничения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, использовать мангал и другие устройства для приготовления пищи на открытом огне.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан они составят 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц – 400-800 тысяч рублей.

С 7 апреля в регионе начался пожароопасный сезон. Сотрудниками МЧС России составлено семь протоколов в отношении лиц, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. Общая сумма штрафов – 41 тысяча рублей. Троим лицам внесены предупреждения.