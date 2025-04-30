Новости

Кобзев. Послание губернатора Иркутской области, апрель 2025 года
Игорь Кобзев: Иркутская область в топ-30 по туризму
Иркутская агломерация: как новый аэропорт изменит экономический ландшафт
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
Все материалы сюжета

ИНК приступила к запуску Иркутского завода полимеров

Иркутская нефтяная компания (ИНК) завершила основные пусконаладочные работы технологических систем на Иркутском заводе полимеров и приступила к его запуску.

На Иркутский завод полимеров подан этан, предприятие перешло на этап режимной наладки с использованием собственного углеводородного сырья в соответствии с программой выхода на производственную мощность.

Это позволяет перейти к последующему запуску основных технологических блоков с получением товарного этилена полимеризационного качества и его дальнейшей подачей на установку газофазной полимеризации для производства товарных марок полиэтилена.

Запуск Иркутского завода полимеров ведется в соответствии с ранее запланированным графиком, в первом полугодии 2025 г. планируется получить первую партию готовой продукции.

В декабре 2024 г. завод произвел первые гранулы полиэтилена из привозного сырья в ходе пусконаладочных работ. Были успешно протестированы ключевые технологические системы производства полиэтилена.

Иркутский завод полимеров – первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из собственного сырья – этана. Произведенный на Иркутском заводе полимеров полиэтилен может быть использован в различных отраслях, включая строительство, медицину, легкую промышленность и т.п. На предприятии создано 1600 новых рабочих мест.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Альфа-Конфа 2025
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес