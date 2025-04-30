ИНК приступила к запуску Иркутского завода полимеров

Иркутская нефтяная компания (ИНК) завершила основные пусконаладочные работы технологических систем на Иркутском заводе полимеров и приступила к его запуску.

На Иркутский завод полимеров подан этан, предприятие перешло на этап режимной наладки с использованием собственного углеводородного сырья в соответствии с программой выхода на производственную мощность.

Это позволяет перейти к последующему запуску основных технологических блоков с получением товарного этилена полимеризационного качества и его дальнейшей подачей на установку газофазной полимеризации для производства товарных марок полиэтилена.

Запуск Иркутского завода полимеров ведется в соответствии с ранее запланированным графиком, в первом полугодии 2025 г. планируется получить первую партию готовой продукции.

В декабре 2024 г. завод произвел первые гранулы полиэтилена из привозного сырья в ходе пусконаладочных работ. Были успешно протестированы ключевые технологические системы производства полиэтилена.

Иркутский завод полимеров – первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из собственного сырья – этана. Произведенный на Иркутском заводе полимеров полиэтилен может быть использован в различных отраслях, включая строительство, медицину, легкую промышленность и т.п. На предприятии создано 1600 новых рабочих мест.

