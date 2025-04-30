Бизнес охотится на желающих подработать на майских праздниках

Число вакансий выросло больше чем в 1,5 раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru.

В преддверии майских праздников спрос на временных работников резко вырос: в апреле количество вакансий для подработки увеличилось на 60% по сравнению с мартом, достигнув 90 тыс. предложений.

Больше всего вакансий открыто в сфере торговли (36%), IT (7%), а также в гостиничном и ресторанном бизнесе (4%). Занятость чаще всего составляет 2–4 часа в день, а график может быть гибким. В праздничные дни работодатели предлагают повышенные ставки: сборщик заказов может получать до 35 тыс. рублей в неделю, курьер – до 10 тыс. за смену, а комплектовщик – до 11 тыс. за день.

Работать в майские праздники готов каждый третий россиянин, причем 15% планируют подрабатывать дополнительно. Наибольший интерес к таким вакансиям проявили жители Омской области, Татарстана и Башкирии.

Пятая часть россиян предпочитает отдыхать, несмотря на финансовые потери.

Эксперты отмечают, что май – один из самых невыгодных месяцев для отпуска из-за большого количества праздников, что снижает средний дневной заработок. Тем не менее многие используют длинные выходные, чтобы продлить отдых.