Как работают медицинские учреждения в Иркутске в майские праздники 2025?

Приангарье определило порядок оказания медицинской помощи в регионе в праздничный период с 1 по 4 и с 8 по 11 мая 2025 года распоряжением министра здравоохранения Андрея Модестова.
Режим работы медицинских учреждений
- Стационары: Круглосуточно оказывают медицинскую помощь, включая неотложную и экстренную, с 08:00 1 мая до 08:00 5 мая и с 08:00 8 мая до 08:00 12 мая.
- Служба скорой помощи и Центр медицины катастроф: Работают круглосуточно без изменений.
- Амбулаторная помощь:
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- Поликлиники обеспечивают прием пациентов специалистами (участковыми терапевтами, педиатрами, врачами-специалистами) 2, 3, 8 и 10 мая по графику, утверждённому главврачом каждой организации.
- Процедурные и перевязочные кабинеты функционируют согласно графику главного врача учреждения.
- Кабинеты неотложной помощи открыты до 18:00 в указанные дни.
- Специализированная медицинская помощь (стоматология, гинекология, психиатрия, наркология, фтизиатрия, дерматовенерология) организована по дежурному графику 2, 3, 8 и 10 мая.
- Станция переливания крови: Обеспечивает наличие достаточного запаса крови и её компонентов на весь срок праздников.
- Иркутская городская клиническая больница №1: Организует круглосуточную экстренную стоматологическую помощь.
- Патологоанатомические службы и судебно-медицинская экспертиза: Функционируют 2, 3, 8 и 10 мая по специально составленному графику.