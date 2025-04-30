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Как работают медицинские учреждения в Иркутске в майские праздники 2025?

Приангарье определило порядок оказания медицинской помощи в регионе в праздничный период с 1 по 4 и с 8 по 11 мая 2025 года распоряжением министра здравоохранения Андрея Модестова.

Режим работы медицинских учреждений

- Стационары: Круглосуточно оказывают медицинскую помощь, включая неотложную и экстренную, с 08:00 1 мая до 08:00 5 мая и с 08:00 8 мая до 08:00 12 мая.

- Служба скорой помощи и Центр медицины катастроф: Работают круглосуточно без изменений.

- Амбулаторная помощь:

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  - Поликлиники обеспечивают прием пациентов специалистами (участковыми терапевтами, педиатрами, врачами-специалистами) 2, 3, 8 и 10 мая по графику, утверждённому главврачом каждой организации.

  - Процедурные и перевязочные кабинеты функционируют согласно графику главного врача учреждения.

  - Кабинеты неотложной помощи открыты до 18:00 в указанные дни.

  - Специализированная медицинская помощь (стоматология, гинекология, психиатрия, наркология, фтизиатрия, дерматовенерология) организована по дежурному графику 2, 3, 8 и 10 мая.

- Станция переливания крови: Обеспечивает наличие достаточного запаса крови и её компонентов на весь срок праздников.

- Иркутская городская клиническая больница №1: Организует круглосуточную экстренную стоматологическую помощь.

- Патологоанатомические службы и судебно-медицинская экспертиза: Функционируют 2, 3, 8 и 10 мая по специально составленному графику.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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