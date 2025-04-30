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«Сокращение платных мест бьет по экономике вузов»

Университеты России начали обсуждение сокращения числа платных мест, несмотря на то, что проект соответствующего закона ещё не вступил в силу и лишь недавно получил поддержку от Правительства. Согласно источникам издания «Ведомости», близким к Министерству науки и высшего образования (Минобрнауки), ведомство уже дало рекомендации вузам ограничить приём студентов на платной основе.

«Даже небольшое сокращение бьет по экономике вузов, ведь они лишаются дополнительных доходов», — говорит один из собеседников «Ведомостей». Другой собеседник связывает инициативу с дефицитом кадров и необходимостью перенаправлять абитуриентов в колледжи (СПО).

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Статистика показывает, что в прошедшем 2024/25 учебном году российские высшие учебные заведения приняли около 748,8 тысяч студентов на платной основе и примерно 620,5 тысячи на бесплатной. Из общего количества бюджетных мест почти половина была занята студентами инженерных специальностей.

Эксперты подчеркивают, что возможное уменьшение числа платных мест коснётся преимущественно экономических, юридических и управленческих направлений подготовки, поскольку именно туда поступает значительно большее количество студентов, чем доступно вакантных мест.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневаются, что это поможет рынку труда: выпускники не всегда работают по профессии, а родители до сих пор считают инженерные специальности непрестижными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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