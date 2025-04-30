Иркутяне стали чаще оформлять платежные стикеры

Интерес жителей Приангарья к платежным стикерам в весенние месяцы (март, апрель) отмечают эксперты Иркутского филиала Россельхозбанка (РСХБ). За два месяца было выпущено в два раза больше количество платежных стикеров, чем в период январь-февраль 2025 года.

С января 2025 года клиентам РСХБ доступны специальные платежные стикеры, которые являются аналогом банковской карты. Выпускается стикер как дополнительная карта в рублевой валюте. Стикер позволяет оплачивать покупки одним касанием к терминалу.

Эксперты банка отмечают, что такой аналог банковской карты только в уменьшенном формате и с усиленным NFC-чипом, можно прикрепить к задней стенке телефона. Технология NFC позволяет защитить все данные от мошенников, а на самом стикере нет данных владельца, в отличие от карты. Стикер, как и платежное кольцо или банковская стандартная карта, подключается к программе лояльности банка «Урожай» и владелец может использовать все накопленные бонусы для себя.

Выпуск стикера обойдется в сумму 800 рублей, ежемесячное обслуживание составляет 50 рублей. Если в месяц с помощью стикера совершать покупки на сумму от 30 000 рублей, то обслуживание стикера будет для клиента бесплатным. Выпускается стикер как дополнительная карта к основной в четырех валютах: рубли, доллары, евро, юани.

Эксперты Иркутского филиала Россельхозбанка отмечают, что наибольшей популярностью пользуются платежные карты в рублевых эквивалентах.