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Владельца кафе осудили в Братске за массовое отравление горожан шаурмой с сальмонеллой

В Братске осудили владельца кафе быстрого питания «Шаурму хочу» за массовое отравление горожан. Пострадавшими оказались 80 местных жителей, в том числе 21 ребенок, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что в июне 2023 года в городе Братске после употребления шаурмы в указанном ранее заведении за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились люди.

Во время проверочных мероприятий специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения требований санитарного законодательства, технологического процесса приготовления блюд, условий хранения продуктов питания и продовольственного сырья и соблюдения личной гигиены работников, у которых выявлено вирусное кишечное заболевание бактериями рода «сальмонелла». 

В рамках расследования уголовного дела деятельность индивидуального предпринимателя была полностью прекращена. Суд признал бывшего владельца кафе виновным и назначил ему 8 месяцев ограничения свободы и штраф в 550 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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