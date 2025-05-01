Украина и США подписали ресурсную сделку

Подписание первого варианта соглашения сорвалось из-за конфликта в Белом доме. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Страны подписали соглашение о создании «Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины». Оно предусматривает доступ Штатов к природным ресурсам Украины.

«Я рад объявить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной», – передает документ слова министра финансов США Скотт Бессент.

В документе подчеркивается, что это «сигнал» для России о мирных намерениях президента США Дональда Трампа.