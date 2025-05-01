Обязательную продажу валютной выручки экспортерами могут продлить

Хоть механизм уже не так востребован. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента [продажи валютной выручки экспортерами – прим. ред.]. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столь велика», — сказал журналистам пресс-секретарь.

Напомним, что изначально мера, введенная в октябре 2023 года, обязывала экспортеров из ключевых отраслей зачислять на российские счета до 80% выручки и продавать 90% от этой суммы. Однако с июня 2024 года требования смягчили: теперь достаточно репатриировать 40% выручки.