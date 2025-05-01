Правительство выделит 1 млрд рублей на создание 13 образовательных кластеров

Фокус на специалистов, необходимых экономике. Об этом сказано на сайте правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении 1 млрд рублей на создание 13 новых образовательно-производственных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет». Средства направят в приграничные регионы, новые субъекты РФ, а также в Крым, Севастополь, Ингушетию и Еврейскую автономную область.

Мишустин поручил Минпросвещения продолжать развивать проект, чтобы к 2028 году подготовить 1 млн специалистов, соответствующих запросам экономики.