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Образование опасных заторов ожидают в Иркутской области после вскрытия Нижней Тунгуски

Контроль гидрологической обстановки продолжают в Иркутской области. Подробности о ней рассказали в пресс-службе регионального Гидрометцентра.

В настоящее время идет вскрытие ото льда реки Лены. Весенний ледоход от Качуга до Киренска в этом году начался на 6-12 дней раньше нормы. Сегодня кромка ледостава находится в Киренском районе между населенными пунктами Змеиново и Петропавловское, постепенно перемещаясь в сторону Якутии.

В первой декаде мая прогнозируется вскрытие реки Нижней Тунгуски и ее притоков ­– на сегодня уровни воды в Катангском районе за сутки повысились на 11- 44 см, отмечаются закраины различной интенсивности.

«При вскрытии ото льда Нижней Тунгуски характерно образование опасных заторов льда с резким повышением уровней воды. Обстановка в Катангском районе находится на особом контроле Иркутского гидрометцентра», – сообщили в организации.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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