Губернатор Игорь Кобзев отметил вклад трудовых династий в развитие промышленности Приангарья

Глава региона посетил Иркутского завода тяжелого машиностроения (ИЗМТ).

Фото с сайта правительства Иркутской области

Накануне Дня весны и труда губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Иркутский завод тяжелого машиностроения, где познакомился с работниками предприятия, включая трудовую династию фрезеровщиков Шлейгеров. Отец и сын, имеющие 14-летний и 4-летний стаж работы, стали примером преемственности профессии.

«Иркутск – город трудовой доблести. И трудовые династии на предприятии формируют преемственность профессии, позволяют воспитывать в представителях молодого поколения уважение к труду, повышать престиж рабочих профессий. Сегодня с удовольствием познакомился с такой семьей, и благодарен руководству предприятия, что они поддерживают вот эту преемственность. Очень важно, что иркутские компании повышают престиж работы в промышленности», – сказал Игорь Кобзев.

Завод активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», позволяющем студентам проходить практику и трудоустраиваться на предприятие. Благодаря господдержке, включая 100 млн рублей на модернизацию, ИЗТМ увеличил производительность и создал 100 новых рабочих мест.

В ходе встречи с коллективом работники предложили учредить региональную награду для трудовых династий и возродить Доски почета. Эти инициативы будут рассмотрены властями области.