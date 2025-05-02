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Большинство иркутян верят в глобальное потепление

60% из них винят в климатических изменениях человека. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

56% жителей Иркутска признают существование глобального потепления. При этом 60% женщин и 62% молодежи до 35 лет чаще поддерживают эту точку зрения, чем мужчины (52%) и люди старше 45 лет (50%).

Шесть из десяти опрошенных считают, что климатические изменения вызваны деятельностью человека, тогда как 26% связывают их с естественными процессами. Каждый пятый респондент затруднился с ответом, а 23% и вовсе не верят в потепление, называя его «мифом» или «раздутой проблемой».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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