Большинство иркутян верят в глобальное потепление

60% из них винят в климатических изменениях человека. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

56% жителей Иркутска признают существование глобального потепления. При этом 60% женщин и 62% молодежи до 35 лет чаще поддерживают эту точку зрения, чем мужчины (52%) и люди старше 45 лет (50%).

Шесть из десяти опрошенных считают, что климатические изменения вызваны деятельностью человека, тогда как 26% связывают их с естественными процессами. Каждый пятый респондент затруднился с ответом, а 23% и вовсе не верят в потепление, называя его «мифом» или «раздутой проблемой».