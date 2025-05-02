Аграрии Иркутской области досрочно получили 70% годовой господдержки

Это 2,1 млрд рублей.

На 1 мая 2025 года сельхозпроизводителям Иркутской области перечислено 2,1 млрд рублей государственной поддержки, что составляет около 70% от годового объема финансирования.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, это значительно превышает показатели прошлого года, когда за аналогичный период было выделено 348,4 млн рублей.

Основные средства направлены на развитие приоритетных направлений АПК, поддержку малых форм хозяйствования, а также производства картофеля, овощей и зерновых культур. Из запланированных 472,7 млн рублей по этим статьям уже освоено 326,8 млн (69,1%).

Общий объем господдержки агропромышленного комплекса Иркутской области в 2025 году составит 3,1 млрд рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы развития АПК региона.