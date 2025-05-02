ТАСС: Тарифы на электроэнергию вырастут на 12,6% с июля

В следующие годы индексация продолжится, но не в таких объемах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития от Минэкономики.

Согласно документу, с 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 12,6%. В последующие годы индексация продолжится, но меньшими темпами: в 2026 году – на 9,3%, в 2027 году – на 6,9%, а в 2028 году – на 4,9%.

Повышение также затронет услуги по передаче электроэнергии: в 2025 году тарифы ЕНЭС возрастут на 11,5%, а сетевые компании поднимут цены на 11,6% для всех категорий потребителей.

В министерстве уточнили, что указанные параметры индексации относятся к наименьшему диапазону потребления в рамках дифференцированной системы тарифообразования.