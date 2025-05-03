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Большинство иркутян против полного отказа от наличных денег

Мужчины лояльнее относятся к безналу. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

76% жителей Иркутска не готовы полностью перейти на безналичные расчеты, предпочитая сохранить возможность пользоваться купюрами и монетами. Только 16% респондентов поддержали идею отказа от наличных денег, ссылаясь на удобство цифровых платежей.

Среди основных причин приверженности к наличным называют отсутствие возможности везде расплатиться картой, любовь к традиционным деньгам («звон монет и шелест купюр»), а также опасения по поводу тотального контроля и технических сбоев.

Мужчины оказались чуть более лояльны к безналу (17%), чем женщины (15%). Наибольшую поддержку электронные платежи получили у горожан 35–45 лет (17%) и тех, чей доход превышает 100 тыс. рублей (16%).


/ Сибирское Информационное Агентство /


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