«Газпром» в апреле установил новый рекорд поставок газа населению

Компания поставила 30,5 млрд кубометров топлива. Об этом пишет ТАСС.

В апреле 2025 года «Газпром» поставил российским потребителям рекордные 30,5 млрд кубометров газа, что стало абсолютным максимумом для этого месяца. Как отмечают в компании, такие объемы обычно характерны для осенне-зимнего периода.

Рост потребления связан с аномально холодной погодой в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах. 9 апреля был зафиксирован суточный рекорд поставок – 1,217 млрд кубометров, что соответствует зимним уровням.

По предварительным данным, потребление газа в России по итогам первого квартала 2025 года уже превышает плановые показатели. В 2024 году «Газпром» поставил рекордные 390 млрд кубометров газа, и в компании не исключают, что в этом году внутренний спрос может снова достичь исторического максимума.