Городские фонтаны запустили в Иркутске

13 объектов будут работать до осени. Об этом рассказали в мэрии.

1 мая в Иркутске запустили все 13 городских фонтанов, которые будут работать до конца сентября. Специалисты проверили оборудование, очистили чаши и подключили системы к коммуникациям.

Фонтаны расположены в популярных местах города, включая сквер Кирова, площадь у цирка, бульвар Постышева и Академгородок. В течение сезона их будут регулярно обслуживать — раз в месяц останавливать для мойки и замены воды.

Как сообщили в МКУ «Городская среда», в этом году запланирован ремонт облицовки фонтана на бульваре Постышева, что может временно ограничить его работу.