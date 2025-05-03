Поселок Преображенка Катангского района может подтопить

С 3 по 9 мая ожидается «вскрытие» реки Нижняя Тунгуска.

В ходе рабочей поездки глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил поселок Преображенка, которому угрожает подтопление из-за скорого «вскрытия» реки Нижняя Тунгуска. С вертолета губернатор осмотрел потенциально опасные участки и провел встречу с местными жителями.

По данным Иркутского УГМС, «вскрытие» реки ожидается с 3 по 9 мая и может привести к резкому подъему воды с угрозой затопления населенных пунктов.

Игорь Кобзев поручил усилить информирование населения о предстоящих взрывных работах по ликвидации ледовых заторов, подчеркнув необходимость согласованных действий оперативной группы с местными властями и жителями.