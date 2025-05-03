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Энергетики ИЭСК восстановили электроснабжение в труднодоступных поселках Нижнеилимского района

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Масштабная авария произошла на 85-километровой линии электропередач. Об этом рассказали в пресс-службе «Иркутской электросетевой компании».

Специалисты оперативно ликвидировали масштабную аварию на 85-километровой воздушной линии, обеспечивающей электроэнергией поселки Заморский и Дальний. В течение пяти дней бригада в сложных условиях тайги и заболоченной местности восстановила три опоры с траверсами и отремонтировала поврежденный провод.

Как отметил заместитель главного инженера Северных электрических сетей Валерий Белян, местные жители не только с пониманием отнеслись к работе энергетиков, но и активно помогали – один из жителей предоставил снегоход для поиска повреждений, что значительно ускорило восстановительные работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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