Энергетики ИЭСК восстановили электроснабжение в труднодоступных поселках Нижнеилимского района

Масштабная авария произошла на 85-километровой линии электропередач. Об этом рассказали в пресс-службе «Иркутской электросетевой компании».

Специалисты оперативно ликвидировали масштабную аварию на 85-километровой воздушной линии, обеспечивающей электроэнергией поселки Заморский и Дальний. В течение пяти дней бригада в сложных условиях тайги и заболоченной местности восстановила три опоры с траверсами и отремонтировала поврежденный провод.

Как отметил заместитель главного инженера Северных электрических сетей Валерий Белян, местные жители не только с пониманием отнеслись к работе энергетиков, но и активно помогали – один из жителей предоставил снегоход для поиска повреждений, что значительно ускорило восстановительные работы.