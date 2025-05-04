42% иркутян выступают против обязательных субботников

Негативнее всех настроены работники с доходом ниже 50 тыс. рублей. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Почти половина жителей Иркутска (42%) поддерживают инициативу о запрете принудительных субботников, тогда как 24% респондентов считают такие мероприятия допустимыми. Опрос показал, что мужчины чаще женщин выступают за отмену обязательного участия (53% против 36%), а наиболее критично к субботникам относятся работники с доходом до 50 тыс. рублей (55%).

Сторонники запрета называют субботники «пережитком прошлого» и настаивают либо на оплате труда, либо на привлечении профессиональных дворников. Противники запрета видят в коллективных уборках пользу, но только если они проводятся в рабочее время. Среди сотрудников, чьи работодатели практикуют субботники, 51% негативно оценивают эту традицию, а 32% поддерживают ее.