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Строительство биотопливной котельной завершается в Киренске

Пусконаладочные работы завершат 1 июня. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

На новой котельной №2 «Центральная» в Киренске начались пусконаладочные работы, которые должны быть завершены к 1 июня. Объект мощностью 28 МВт станет ключевым элементом реконструируемой системы теплоснабжения правобережной части города.

Проект стоимостью 1,9 млрд рублей предусматривает замену восьми устаревших угольных и мазутных котельных на одну современную, работающую на древесной щепе с возможностью перехода на газ. Уже построено 6,3 км теплотрасс и четыре центральных тепловых пункта из запланированных двенадцати объектов.

Губернатор Игорь Кобзев во время рабочей поездки поручил до 1 августа решить вопрос с подключением дополнительных мощностей для полноценной работы котельной. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств Фонда национального благосостояния и Корпорации развития Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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