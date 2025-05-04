Улицу Геологов отремонтируют в Иркутске

Планируется укладка асфальта на тротуарах, монтаж освещения, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Об этом сообщили в мэрии.

С 25 апреля в Иркутске стартовал ремонт 34 участков дорог. Один из ключевых объектов – участок улицы Геологов протяженностью около километра между Академической и домом №28 по улице Геологов.

Мэр Руслан Болотов проверил ход работ и поручил подрядчику ускорить темпы, чтобы завершить ремонт к середине лета. Особое внимание уделят пешеходной зоне и благоустройству прилегающей территории, где из-за узкой дороги не везде возможно обустроить тротуары.

В настоящее время рабочие укрепляют основание дорожного полотна, устанавливают бордюры. В дальнейшем планируется укладка асфальта на тротуарах, монтаж освещения, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Полный список дорог, запланированных к ремонту в 2025 году, доступен на официальном сайте администрации Иркутска.