Гонконг закупил рекордное количество долларов США

Интервенцию называют самой крупной с 2004 года. Об этом пишет зарубежное издание Bloomberg.

Власти Гонконга осуществили крупнейшую с 2004 года покупку долларов США на сумму 6 млрд долларов, чтобы удержать курс местной валюты в установленном коридоре 7,75-7,85 гонконгских долларов за американский. Это первая подобная интервенция с 2020 года, подтвердили представители Валютного управления Гонконга (HKMA).

Решение последовало после укрепления гонконгского доллара на фоне общей слабости американской валюты в регионе. Ранее власти Тайваня также вмешались в торги, когда местный доллар показал рекордный рост с 1988 года.

Азиатские валюты усиливаются на ожиданиях возобновления торговых переговоров между США и Китаем. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index, отражающий позиции доллара против корзины валют, в апреле показал худший месячный результат с 2022 года, сократившись на 6,5% с начала года.

Напомним, что гонконгский валютный коридор действует с 1983 года и неоднократно подвергался атакам спекулянтов, однако сохраняет устойчивость.