Новак предупредил о снижении спроса на нефть из-за торговых войн

ОПЕК+ сохраняет добровольное сокращение добычи на 1,65 млн баррелей в сутки до конца 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью вице-премьера РФ Александра Новака телеканалу «Россия 24».

«Мы наблюдаем торговые войны между странами, снижение темпов экономического роста. И по прогнозам многих аналитиков, в мире экономический рост в этом году будет ниже первоначальных прогнозов, что также будет влиять на обеспечение спроса», – сказал Новак.

Чиновник отметил, что Россия, обладая значительными запасами нефти, сознательно ограничивает добычу в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее альянс объявил о планах увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки в июне, что станет продолжением майского роста. Однако с учетом компенсационных мер реальный прирост составит около 359 тыс. баррелей.

В настоящее время восемь стран ОПЕК+ помимо основных квот сохраняют добровольное сокращение добычи на 1,65 млн баррелей в сутки до конца 2026 года. Параллельно идет постепенная отмена дополнительных ограничений на 2,2 млн баррелей, сроки выхода из которых были ускорены.