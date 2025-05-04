Уоррен Баффет уходит с поста главы Berkshire Hathaway

На свое место он порекомендовал Грега Абеля. Об этом пишет зарубежное издание The Washington Post.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет, известный как «Оракул из Омахи», объявил о планах покинуть пост CEO Berkshire Hathaway в конце 2025 года. На ежегодном собрании акционеров 94-летний миллиардер заявил, что рекомендует совету директоров назначить своим преемником Грега Абеля, который уже курирует инвестиционную деятельность компании.

Несмотря на уход с руководящей должности, Баффет планирует сохранить свою долю в компании и оставаться ее неформальным советником.

«Его решение завершает эпоху, отмеченную уникальным стилем управления – от проживания в одном доме с 1958 года до знаменитых ежегодных писем акционерам, которые стали учебником инвестиционной мудрости», – говорится в материале.